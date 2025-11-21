Singapur impone sanciones a cuatro israelíes por la violencia en Cisjordania

En un comunicado, el Ministerio singapurense de Exteriores anunció la imposición de las sanciones contra dos líderes del movimiento juvenil de colonos violento Juventud de las Colinas, Meir Ettinger y Elisha Yered; el director de la organización ultraderechista Lehava, Ben-Zion Gopstein; y el político nacionalista Baruch Marzel.

"Estas personas han participado en actos atroces de violencia extremista contra palestinos en Cisjordania. Tales acciones son ilegales y socavan y ponen en peligro las perspectivas de una solución de dos Estados", apunta el escrito.

Singapur, que mantiene una relación cercana con Israel, reiteró que su postura, basada en el derecho internacional, de que "los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales" y remarcó su apoyo a "la solución de dos Estados".

"La presencia y expansión (de los asentamientos israelíes en Cisjordania) dificultará enormemente la consecución de una solución viable de dos Estados (...) Singapur se opone a cualquier intento unilateral de alterar la situación sobre el terreno mediante actos ilegales según el derecho internacional", subraya el comunicado.

La guerra en Gaza ha sido un tema delicado para la nación asiática, que cuenta con población musulmana (normamente malaya, la segunda mayor etnia en el país) y mantiene una relación cercana con Israel, que ayudó a Singapur -gobernado de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP)- tras su independencia de Malasia en 1965.