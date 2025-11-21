Taiwán exhibe buques militares avanzados tras la puesta en servicio de portaaviones chino

En un recorrido previo para los medios de comunicación, la Armada mostró el interior de estos barcos de gran tamaño, ambos desarrollados por CSBC Corporation, la mayor constructora naval de Taiwán.

Respecto al buque de la clase Da Wu, que fue entregado en octubre del año pasado, se trata de la "primera embarcación de rescate de nueva generación" construida en la isla, aseguró este jueves el capitán de fragata Chen Chien-hung, responsable del navío.

"Además de tener un excelente rendimiento de maniobra y capacidad de remolque, puede realizar posicionamiento preciso en el mar y, junto con el personal de la unidad de operaciones submarinas, llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate", aseguró Chen en declaraciones a la prensa.

Otra de las joyas de la corona de la Armada isleña es el barco de desembarco anfibio de la clase Yushan, puesto en servicio en 2023 y con capacidad para transportar blindados y helicópteros en su cubierta.

El buque también cuenta con lanzadores de misiles, un cañón principal en la proa y varias piezas de menor calibre en los costados, una configuración que supera ampliamente el armamento del modelo de la clase Da Wu.

Tseng Hung-tse, subcapitán del Yushan, explicó que este barco "posee mayor capacidad de carga, mejor autonomía y mayor maniobrabilidad" que modelos anteriores, lo que le permite transportar recursos a los archipiélagos exteriores de Taiwán y llevar a cabo "operaciones de rescate de personal y gestión de desastres".

"En el futuro, el Yushan asumirá las tareas que le sean encomendadas por todos los niveles de la Armada, y entrenará diligentemente en sus propias misiones, esforzándose al máximo y fortaleciendo la capacidad de operaciones conjuntas entre diferentes tipos de buques y ramas militares", aseveró Tseng.

La exhibición de estos buques tiene lugar dos semanas después de que China pusiera en servicio su tercer portaaviones, el Fujian, equipado con un sistema de catapultas electromagnéticas hasta ahora exclusivo de Estados Unidos.

El refuerzo de la Armada china levanta suspicacias entre sus rivales, especialmente por los conflictos territoriales en el mar de China Meridional, cuya soberanía Pekín reclama en su práctica totalidad, y en torno a Taiwán.

De hecho, el Gobierno taiwanés publicó un informe el año pasado en el que advertía de que China podría emplear sus portaaviones para rodear la isla e impedir cualquier tipo de ayuda del exterior, mediante una estrategia de "anti-acceso/negación de área" (A2/AD).