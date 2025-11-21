Unos 60 diputados europeos alertan del riesgo de intervención militar de EEUU en Venezuela

En una carta abierta difundida por la organización Internacional Progresista, que coordina movimientos de izquierdas a nivel global, los firmantes advierten de que, si EE.UU. lanza una intervención militar contra Venezuela, sería "la primera guerra interestatal" de ese país en Sudamérica.

Los signatarios, entre ellos Irene Montero, Isabel Serra o Gerardo Pisarello, piden "priorizar la diplomacia y la cooperación multilateral para resolver las tensiones y garantizar la paz en América Latina".

Alertan de que "el preludio de la invasión ya está en marcha", y señalan que hay una "armada estadounidense" con al menos ocho buques de guerra, bombarderos y más de 10.000 soldados patrullando en el Caribe.

Los políticos sostienen que esta expresión de fuerza "ya ha demostrado ser letal, con ataques a pequeñas embarcaciones que han causado al menos 67 muertos", lo que Washington ha justificado como operaciones contra el narcotráfico.

Según el texto, la escalada militar "no es una anomalía" sino que supone "el último intento de Estados Unidos de amenazar y socavar la soberanía de Latinoamérica y el Caribe".

Los diputados recuerdan que documentos desclasificados ya confirmaron la participación de la CIA (agencia de espionaje estadounidense) en el derrocamiento de Gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos, como el de Salvador Allende en Chile en 1973, João Goulart en Brasil en 1964 y Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.

"El coste humano de estas operaciones de cambio de régimen fue catastrófico y su legado político perdura", denuncian.

Por otra parte, Colombia, México y otros lugares de América Latina también padecieron en los años 70 la llamada 'guerra contra las drogas' de Estados Unidos, que no ofreció más seguridad sino "un torrente de derramamiento de sangre, desposesión y desestabilización", dicen en la carta.

Además de los diputados españoles, entre los que figuran también Ione Belarra, Jaume Asens, Marta Ribera u Oskar Matute, respaldan el texto el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn y el antiguo ministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis, así como otros colegas de Francia, Italia o Portugal.