El gobernador de Michoacán dice que un escolta del alcalde asesinado está prófugo

Apenas el viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención de siete escoltas por su probable participación en el asesinato de Manzo, pero en total eran ocho los acusados.

"Ayer fueron detenidos siete. Uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos (...) son ocho y uno (se fugó) era parte del círculo del alcalde", dijo el gobernador a medios comunicación.

El mandatario estatal no reveló la identidad del agente, pero explicó que el escolta huyó cuando los otros siete eran arrestados el viernes en el municipio de Uruapan.

Sobre si los agentes de la Guardia Nacional también podrían ser requeridos, Ramírez Bedolla dijo que en el tema "se investiga a todos, incluyendo a la Guardia Nacional".

Aunque precisó que el círculo cercano al alcalde, el propio Manzo "determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad y la Guardia Nacional siempre hacía un segundo círculo en su entorno".

Remarcó que en el caso del asesinato de Manzo todas las líneas de investigación están en investigación y "se está haciendo una investigación integral amplia de, digamos, 360 grados, en todos los sentidos donde hay alguna línea de investigación se está desdoblando y desarrollando.

Y en la línea que incluye a su primer círculo de seguridad, a los ocho escoltas, ya se le está tomando sus declaraciones y están a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal". +

Recordó que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

El viernes, la Fiscalía indicó que se trata de seis hombres y una mujer, quienes formaban parte de la Policía Municipal y el día del atentado integraban el primer círculo de seguridad personal de Manzo Rodríguez durante el festival de Encendido de Velas que encabezó el alcalde como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos, en la plaza principal de Uruapan.

Las detenciones se produjeron el mismo día en el que ingresó a prisión un presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio 'N', alias 'El Licenciado', tras ser detenido el pasado miércoles, también en el estado de Michoacán.

'El Licenciado' fue conducido al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país).

Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo, asesinado a tiros en un crimen que ha generado una ola de indignación en el país por todo el país.

Al anunciar la detención, el miércoles, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que tres hombres participaron en la agresión directa: el sujeto que disparó y fue abatido en el lugar, y otros dos que realizaron "labores de seguimiento y logística", quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre pasado.