Rusia atacó Ucrania con un misil y 104 drones que impactaron en el norte, sur y el este

Las fuerzas rusas lanzaron un Iskander-M desde la ocupada península de Crimea y drones tipo Shahed y Gerbera, así como de otros tipos, desde varias regiones rusas y desde las ocupadas Crimea y Donetsk.

Un total de 65 drones eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 89 drones enemigos tipo Shahed y Gerbera, así como otros tipos, en el norte, sur y este del país.

No obstante, se registraron 13 impactos de drones de ataque en seis ubicaciones, así como de un misil balístico en un lugar, admitió la Fuerza Aérea.

