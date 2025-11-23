Blessd cautiva a Bogotá con reguetón "made in Colombia"

Stiven Mesa Londoño, nombre real de Blessd, nació en Medellín en el año 2000 y se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana latina gracias a su discografía y a sus colaboraciones junto a Maluma, Myke Towers, Ovy On The Drums, Anuel AA y Karol G.

Desde sus primeros lanzamientos, Blessd ha impulsado un sonido que reivindica las raíces del reguetón hecho en Colombia, un sello que lo ha llevado a posicionarse como uno de los artistas más escuchados de la nueva generación y a ampliar su presencia en escenarios internacionales.

El reguetonero colgó el cartel de 'sold out' en el recinto Vive Claro de Bogotá en un show de unas tres horas que comenzó con los 40.000 asistentes estallando al escuchar las primeras notas de 'Una', canción que interpretó tras aparecer entre el público para dar el pistoletazo de salida de su aparición en escena.

El frío de Bogotá y del recinto descubierto no afectó a Blessd, que vestido con chándal y un gran colgante plateado con su nombre artístico, aguantó todo el concierto bajo un coro de miles de voces que le conectó de inmediato con el público, entregado desde el primer momento y que celebró el crecimiento del artista en la escena urbana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Qué rico lo que estamos haciendo esta noche", dijo en la primera parte del concierto, que se integra en el tour 'Siempre Blessd', una gira que continuará en Europa con paradas previstas en París, Milán, Barcelona, Sevilla y Londres en noviembre, y que seguirá en diciembre con presentaciones en Málaga y Madrid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A lo largo de la noche, Blessd mantuvo la energía en alto con una puesta en escena que combinó efectos visuales, pirotecnia y un cuerpo de baile que reforzó la potencia de cada tema.

La reacción del público acompañó cada movimiento, con miles de asistentes que cantaron al unísono el repertorio de más de 20 canciones, donde no faltaron éxitos como 'Medallo', 'Instagram', 'Tendencia Global' y 'Yogurcito', parte esencial de su identidad como artista urbano.

El concierto avanzó entre momentos de euforia colectiva y otros de mayor cercanía, en los que Blessd se dirigió al público para agradecer el apoyo que ha recibido desde los inicios de su carrera en Medellín.

"Estoy muy agradecido por todo lo que ustedes me han regalado", explicó Blessd, quien en septiembre pasado se convirtió en el primer artista latino en inaugurar la 69 ceremonia de entrega del Balón de Oro en París, la cita anual que reunió a las grandes figuras del fútbol mundial en el Théâtre du Châtelet.

Blessd siguió la estela de figuras internacionales que en años recientes abrieron la ceremonia, como el tenor italiano Andrea Bocelli, que inauguró la gala de 2022 con su interpretación de 'Nessun Dorma', o el nigeriano Rema, que lo hizo en 2024 con su tema 'Calm down'.

Hacia el final del concierto de Bogotá, Blessd salió al escenario en compañía de los también colombianos Maluma y Ryan Castro, con quienes interpretó temas de su último EP 'Extraditablessd', que estrenó el pasado seis de noviembre y que fueron la colaboración soñada para el espectáculo.

Con 27,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Blessd presentó hace pocos meses su quinto álbum 'Trinidad Bendita', en el que mezcla sonidos callejeros con la vanguardia urbana que lo consolidan como referente del reguetón hecho en Colombia.