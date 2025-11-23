Bolsonaro se deja ver en la comisaría donde está detenido tras la visita de su esposa

En una imagen inusual, el exmandatario acompañó a su esposa hasta la salida, momento en el cual se le pudo ver detrás de una puerta de cristal de una de las entradas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, según presenció EFE.

En ningún momento el capitán retirado del Ejército, que iba con una camiseta, salió del edificio.

El líder ultraderechista, de 70 años, pasó su primera noche en prisión preventiva, una medida dictada el sábado por orden de un juez de la Corte Suprema que apreció "riesgo de fuga concreto" y "amenaza al orden público".

El exjefe de Estado (2019-2022), quien estaba en prisión domiciliaria desde agosto pasado en el marco del proceso por el que fue condenado por golpismo, confesó que usó un soldador para manipular la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

En una audiencia de control de detención realizada este domingo, negó que pretendiera fugarse, como sostiene la Justicia, y achacó su comportamiento a los efectos de mezclar un antidepresivo y un antiepiléptico, lo que le llevó a un estado de "paranoia" y "alucinaciones", según él.

En su declaración, sostuvo que creyó que el dispositivo tenía un sistema de escucha y que por eso intentó quemarlo con un soldador.

Además de la visita de su esposa, quien estuvo dos horas y se marchó sin dar declaraciones, el líder ultraderechista también recibió a sus abogados y a un equipo de médicos que señaló que la presunta confusión mental pudo deberse a la ingesta del antiepiléptico (pregabalina), cuya prescripción suspendieron.

No obstante, remarcaron que su estado de salud es "estable" y que no sufrió ningún tipo de percance durante su primera noche detenido.

Bolsonaro está recluido en una sala reservada de 12 metros cuadrados dentro de la sede policial y equipada con cama de soltero, baño privado, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador.

Su arresto se produjo en vísperas de que el Supremo ordene la ejecución de la condena de 27 años de cárcel que recibió por "liderar" una trama golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.