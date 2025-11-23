India reitera a Ucrania su apoyo para una pronta finalización del conflicto

El ministro de Exteriores de la India, S. Jaishankar, confirmó este domingo en su cuenta de X que tuvo una teleconferencia con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, y afirmó que hablaron sobre "los acontecimientos en curso relacionados con el conflicto en Ucrania"

"Reiteré el apoyo de la India a una pronta finalización de este conflicto y al establecimiento de una paz duradera", concluyó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, señaló en la misma red social que conversó con S.Jaishankar sobre los avances en los esfuerzos de paz y las próximas reuniones, y subrayó que "compartimos valoraciones sobre la situación actual y destaqué el importante papel de la India para acercar una paz justa".

La posición del primer ministro de la India, Narendra Modi, respecto a la guerra de Ucrania es singular, pues combina su vínculo energético con Moscú y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con Kiev.

Nueva Delhi insiste en que su posición sobre la guerra en Ucrania es de "neutralidad activa" y apoya el diálogo, pero sin sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia.

Tras la invasión rusa de Ucrania, y a pesar de la presión de sus socios de Occidente, Nueva Delhi se convirtió en el mayor mercado del petróleo ruso tras aprovechar los descuentos ofrecidos por Moscú para hacer frente a las sanciones internacionales.