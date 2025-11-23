París amaneció con nieve este domingo

Este domingo, de forma atípica, París amaneció cubierta de nieve. Fotografías imponentes llegan desde la lejana capital de la moda, en Francia. La nevada inició el sábado, según los reportes.

La nevada comenzó durante la noche del sábado y continuó hasta la madrugada del domingo. Se esperaban acumulaciones de entre uno y dos centímetros en París y su periferia, y hasta siete cm en otras zonas de la región.

Se prevé que la nieve comience a derretirse a partir del mediodía del domingo, a medida que las temperaturas fueran subiendo progresivamente.

No es normal que París esté cubierto de nieve en noviembre, aunque las temperaturas bajan considerablemente y hace frío, la nieve es un fenómeno inusual y poco frecuente en este mes.

Las temperaturas promedio en noviembre oscilan entre los 5° y 11°, y la mayor parte del mes se caracteriza por cielos grises y lluvia, no nieve.

La nieve suele empezar a caer más tarde en la temporada de invierno, normalmente a partir de diciembre o enero.

Si bien ha habido años atípicos en los que se han registrado nevadas en noviembre debido a temporales de frío polar, estos eventos se consideran inusuales o extremos por los meteorólogos y no la norma climática de la ciudad.