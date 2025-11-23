Una serie retrata a Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII y bisabuela de Felipe VI

Basada en la novela de igual título de la escritora Pilar Eyre, la acción pasa por la calle Mayor de Madrid, donde un anarquista lanzó una bomba el 31 de mayo 1906 contra el carruaje en el que iban los reyes Alfonso y Victoria Eugenia, recién casados. En ese momento, ella entendió que España no la iba a recibir con guantes blancos.

Ellos se salvaron, pero el atentado causó la muerte de otras 23 personas. El carruaje quedó destrozado y tuvo que ser restaurado.

Jamás soñó con ser reina de España. Ena, como era conocida, fue una mujer moderna en un ambiente tradicional, adelantada a su tiempo que, como relata el guionista de la serie, Javier Olivares, estaba acostumbrada a bañarse en la playa a diario antes de llegar a España, fumaba y vestía pantalones.

Nieta de la reina Victoria del Reino Unido, Victoria Eugenia "es un icono del choque de la modernidad y el rancio español de toda la vida", explica.

Al llegar a España tuvo que dejar su religión anglicana, pues la monarquía española es católica, y su nacionalidad; sufrió un atentado el día de la boda y después fue señalada por la enfermedad de sus hijos, la hemofilia.

"Lo pasó muy mal, pero encontró algún hueco de luz", comenta la actriz española de ascendencia anglodanesa que interpreta su papel, Kimberly Tell.

Una exposición abierta desde el 2 de diciembre en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, con cartas, retratos y objetos cotidianos servirá para imaginar su vida, marcada sobre todo por su implicación humanitaria.

Alfonso XIII se exilió con su familia en 1931 tras la victoria electoral de aquel año de los partidos republicanos en las grandes ciudades del país. La monarquía se restauró en 1975 con la proclamación de Juan Carlos I a la muerte del dictador Francisco Franco.