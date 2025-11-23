Zelenski califica de sustancial el diálogo en Ginebra, con "señales" de que EE.UU. escucha

"Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y hay señales de que el equipo del presidente (Donald) Trump nos escucha", afirmó el mandatario en su tradicional discurso a la nación.

Tras ser informado por su delegación de la marcha de las reuniones, Zelenski sostuvo que se han producido "conversaciones sustanciales" a lo largo de todo el día con la parte estadounidense y los socios europeos representados en Ginebra por asesores de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Después de que el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umérov, afirmara en Telegram que la versión actual del documento objeto de negociación "ya refleja la mayoría de las principales prioridades ucranianas, Zelenski fue más cauto, pero sugirió que se han logrado introducir cambios.

"Muchas cosas están cambiando: estamos trabajando con mucha atención en los pasos necesarios para poner fin a la guerra", aseguró, y afirmó que las negociaciones en la ciudad suiza "continuarán hoy, prácticamente hasta la noche".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En paralelo a las negociaciones en Ginebra, Zelenski mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y con los primeros ministros de Canadá, Croacia y Luxemburgo, quienes "apoyan, dan consejos y proporcionan información".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de Estado de Ucrania reiteró que "es importante garantizar que los pasos para poner fin a la guerra sean eficaces y que todo sea viable" y que "Ucrania nunca quiso la guerra y nunca será un obstáculo para la paz".

"La diplomacia se ha activado y eso es bueno. Muy bueno. Esperamos que el resultado sean los pasos correctos. La primera prioridad es una paz fiable, seguridad garantizada, respeto por nuestra gente y respeto por todos los que dieron su vida defendiendo Ucrania de la agresión rusa", enfatizó.

Zelenski adelantó que este lunes seguirá manteniendo contactos para defender los intereses de Ucrania y aprovechó su mensaje a la nación para pedir una vez más "unidad" a los ucranianos.

"Hay directrices para la delegación ucraniana, hay una línea ucraniana por la que la delegación avanza y me gustaría mucho que no hubiera señales opuestas (...) dentro de Ucrania, recalcó.

Explicó sus palabras con la información que ha recibido de los servicios de inteligencia de socios acerca de que "la posición rusa ha empezado a abrirse paso incluso a través de algunos actores de Ucrania".

"Con un pasaporte ucraniano debemos sentirnos responsables de Ucrania", sobre todo cuando "por parte de millones de ucranianos existe un apoyo claro a la posición del Estado, un apoyo claro a nuestra independencia y a la soberanía ucraniana", subrayó.