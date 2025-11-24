Doce rutas aéreas entre China y Japón se quedan sin vuelos en plena crisis diplomática

Las rutas sin operaciones incluyen conexiones entre ciudades chinas como Nankín, Pekín, Shenzhen, Chengdu o Shanghái, entre otras, con aeropuertos japoneses como Kansai (Osaka), Fukuoka, Sapporo o Nagoya, según datos de DAST.

La plataforma, utilizada como referencia por diferentes medios chinos, muestra además que varias de estas líneas tienen previsto mantener cancelaciones en los próximos días.

Los datos de DAST indican que la tasa de cancelaciones programadas hacia Japón alcanzará un pico del 21,6 % el próximo 27 de noviembre, el valor más alto en un mes.

Entre las veinte rutas con mayor volumen de vuelos, algunas presentan índices de anulación especialmente elevados, como Tianjin-Kansai (65 %), Nankín-Kansai (59,4 %), Guangzhou-Kansai (31,3 %) o Shanghái Pudong-Kansai (30,1 %).

Las aerolíneas chinas llevan varios días ajustando sus operaciones hacia Japón tras la serie de advertencias emitidas la semana pasada por el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Cultura y Turismo, el Ministerio de Educación y misiones diplomáticas chinas, que recomendaron evitar desplazamientos no esenciales al país vecino.

Hong Kong, alineado con Pekín, activó además una alerta "ámbar", el nivel que insta a extremar precauciones sin llegar a desaconsejar los desplazamientos, para todo Japón, y canceló un viaje escolar.

La reacción china se produjo después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara en el Parlamento que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, unas palabras consideradas por Pekín como "una amenaza de uso de la fuerza".

La mandataria japonesa, por su parte, se negó el pasado viernes a retirar sus palabras sobre Taiwán, al considerar que se trata de la "posición coherente" del Gobierno nipón, y reiteró su deseo de contar con relaciones beneficiosas con China en una nueva llamada al diálogo.

La tensión se ha trasladado al ámbito turístico y aéreo. Varias agencias de viajes chinas han informado de un aumento de solicitudes de cancelación de tours a Japón, mientras que compañías como Air China, China Eastern y China Southern han activado políticas excepcionales de reembolso o cambio sin penalización.

Japón recibió 7,49 millones de visitantes chinos en los tres primeros trimestres del año, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO) calculados por EFE, lo que convierte a China en su mayor mercado emisor.

Analistas citados por la televisión estatal china CCTV advierten de que una caída sustancial de turistas chinos podría tener un impacto significativo en el PIB japonés, en un momento en que parte de la demanda se está desviando hacia otros destinos asiáticos.

Según plataformas de reservas chinas como Qunar, Corea del Sur ha pasado a ocupar el primer puesto entre los viajes al exterior desde China, mientras que Tailandia, Vietnam, Malasia, Hong Kong y Macao registran también un repunte de interés entre los viajeros.