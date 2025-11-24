Fotógrafo palestino expone en el Congreso de Chile para concienciar sobre el "genocidio"

Se trata de una exhibición itinerante que el experimentado reportero y artista palestino ya presentó en la capital chilena meses atrás, pero que ahora busca sensibilizar a los legisladores y movilizarlos para que actúen con mayor determinación "en la denuncia del genocidio en Palestina", explicó a EFE una de las organizadoras.

"El foco de esta exposición tiene que ver con las obligaciones que tiene Chile, más allá de moral y ética, si no (en el plano) legal, en vista a los acuerdos internacionales que ha firmado. De hacer algo para prevenir el genocidio palestino y sancionar a Israel porque el Estado chileno no puede ser cómplice", explicó a EFE Stephanie Elias Musalem, directora ejecutiva del Centro de Información Palestina (CIP), uno de los organizadores del evento.

Una idea que reforzó Nelson Hadad, antiguo embajador chileno y representante de la asociación Abogados Por Chile, quien exigió también la necesidad de reparación del daño.

"Se ha confeccionado un manual con los abogados por Palestina para animar a los parlamentarios a ejercer todas las acciones legales en defensa de Palestina, y esencialmente en la persecución de los delitos de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad que han sido cometidos por (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu y el ministro de defensa, Israel Katz", afirmó Hadad.

Bruno Salas, curador de la exposición, insistió en que las fotografías de Khaled, de gran crudeza e impacto, "documentan crímenes de guerra cometidos por Israel contra civiles palestinos y ponerlas en el Congreso Nacional tiene que ver con las responsabilidades legales del estado de Chile ante el derecho internacional y la comunidad internacional".

"Algo que llama la atención en la gente es que el espectador se ve reflejado en las fotografías, y es porque compartimos la misma condición humana con los protagonistas de esta exposición, que son principalmente niños", agregó Salas.

El fotoperiodista palestino Belal Khaled entró en Gaza días antes de que comenzara la actual ofensiva del Ejército israelí sobre la Franja y durante casi treinta semanas se dedicó a retratar los sangrientos efectos de los bombardeos, en particular sobre las mujeres, los ancianos y los niños.

El título de la muestra retoma una célebre frase de la premio Nobel chilena Gabriela Mistral, quien afirmó: "Mañana será tarde" al denunciar el abandono de la infancia.

La exposición está organizada por el Centro de Información Palestina (CIP) con el apoyo de los senadores Alfonso De Urresti y Sergio Gahona, presidente y vicepresidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino del Senado.

Estará abierta al público hasta el 5 de diciembre en el pasillo Pablo Neruda, del Congreso chileno, en Valparaiso.

Chile respaldó el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de emitir una orden de arresto contra los dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además, se unió a México en una petición ante este tribunal para que investigue los crímenes cometidos tanto en Palestina como en Israel desde el inicio de la ofensiva.