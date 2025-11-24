India y Canadá reiniciaran conversaciones para acuerdo comercial tras disputa diplomática

"Los líderes acordaron iniciar las negociaciones de un ambicioso Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), cuyo objetivo es duplicar el comercio bilateral hasta alcanzar los 50 000 millones de dólares estadounidenses para 2030", informó un comunicado de la Oficina del Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

"Ambos países reafirmaron su larga cooperación en materia nuclear civil y destacaron las conversaciones en curso para ampliar la colaboración, incluyendo acuerdos a largo plazo para el suministro de uranio", añadió el comunicado.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló en un comunicado que el Acuerdo de Asociación Económica Integral (ACEP) abarcará bienes, servicios, inversión, agricultura y agroalimentación, comercio digital, movilidad y desarrollo sostenible.

Tras el regreso de los altos comisionados en agosto de 2025, ambos líderes acordaron aumentar la dotación de personal diplomático para satisfacer la creciente demanda consular y fortalecer los vínculos interpersonales. Carney también celebró los avances logrados en el diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países.

Los primeros ministros coincidieron en la importancia de realizar visitas recíprocas periódicas de alto nivel, incluso entre ministros y miembros de la comunidad empresarial. En este contexto, Carney aceptó la invitación de Modi para visitar la India a principios de 2026.

Las relaciones entre la India y Canadá se desplomaron en septiembre de 2023, cuando el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a agentes del Gobierno indio de estar detrás del asesinato del líder separatista sij Hardeep Singh Nijjar en suelo canadiense.

Nijjar era un ciudadano canadiense a quien la India acusaba de terrorismo por su liderazgo en el movimiento separatista sij, que busca establecer un estado independiente en la región del Punjab conocido como "Khalistan".

La acusación de Trudeau provocó una crisis sin precedentes que incluyó la expulsión de diplomáticos y la interrupción de servicios consulares, amenazando una relación comercial bilateral que en 2023 ascendió a unos 9.000 millones de dólares.

El camino hacia la reconciliación se inició después de que el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, llegara al poder en marzo y se reuniera con Modi en la Cumbre del G7 en junio. En ese encuentro, acordaron nombrar nuevos embajadores, que ya se encuentran en sus puestos.