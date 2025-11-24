Japón apela a Guterres para desmentir que busque interferir en Taiwán y aboga por diálogo

En la misiva, enviada por el embajador nipón ante la ONU, Kazuyuki Yamazaki, Tokio asegura que su política de seguridad está orientada exclusivamente a la autodefensa, y que las afirmaciones de Pekín de que el archipiélago estaría buscando ejercer su derecho a la legítima defensa incluso si no hay un ataque armado contra él, sino interviniendo en un conflicto cercano, es incorrecta, según explicó el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, en rueda de prensa.

"Las exigencias de China con base en información que no se ajustan a los hechos, no es aceptable y es necesario responder", dijo Kihara.

En la carta, Yamazaki "explica claramente la postura de Japón" sobre Taiwán, añadió.

Tokio cortó relaciones diplomáticas con la isla en 1972 para restablecerlas con China y desde entonces se adhiere a la política 'una sola China' de Pekín, aunque mantiene intercambios no oficiales con frecuencia con Taipéi.

El envío del escrito se produce en medio de la tensión entre los países vecinos por unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que afirmó a principios de mes en el Parlamento nacional que un ataque militar por parte de China en el estrecho de Taiwán que amenace la seguridad de Japón podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa, el Ejército japonés.

En este sentido, el embajador japonés ante la ONU habría refutado en su carta a Guterres la necesidad de que la mandataria se retracte de estos comentarios, como exige China, destacando el carácter defensivo de las fuerzas armadas del archipiélago.

Sobre este asunto, el portavoz Kihara dijo que Japón y China "reducirán su problemas y preocupaciones" mediante el diálogo.

El envío de la misiva japonesa se produce después de que el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, enviara otra carta la semana pasada afirmando que los comentarios de Takaichi constituyen "la primera vez que Japón ha expresado ambición por intervenir militarmente en la cuestión de Taiwán".

Las Administraciones japonesas se habían mostrado mas ambiguas en esta cuestión en años recientes.