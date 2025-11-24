Tropas de Kiev se retiran del centro de Kostiantinivka, según gobernador ruso de Donetsk

Las tropas rusas "han ampliado la zona de control en dirección a Kostiantinivka, donde también han mejorado sus posiciones en el sur y suroeste de la ciudad", dijo Pushilin en declaraciones al canal Rossía-24 de televisión estatal rusa

Añadió que "se han constatado casos de abandono por el enemigo de heridos y equipos durante su retirada del centro de Kostiantinivka".

Situada a unos 50 kilómetros al norte de Donetsk, la capital de la región homónima, Kostiantinivka se encuentra a solo 25 kilómetros al sur de Kramatorsk, una de las principales plazas fuertes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en región.

Pushilin indicó que las tropas rusas controlan ya "gran parte" de la ciudad de Pokrovsk (Krasnoarmeisk, para Rusia), situada a unos 50 kilómetros al suroeste de Kramatorsk.

"El enemigo está totalmente cercado y sufre importantes pérdidas, pero ha intentado romper el cerco hacia el norte, lo que ha sido impedido por nuestras unidades", aseguró.