Parlamento de Nicaragua ratifica acuerdo de cooperación con regiones anexionadas por Rusia

Los legisladores nicaragüenses dieron el visto bueno al Ejecutivo, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, a los acuerdos de cooperación comercial "con la República Popular de Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie, pueblos heroicos de la hermana Federación de Rusia", indIcó el Parlamento nicaragüense en una declaración.

"Con la aprobación de estos instrumentos internacionales nuestro Estado revolucionario amplía los destinos de exportación para los excelentes productos que generan con sus manos trabajadoras nuestros agricultores, artesanos, y productores, garantizando así el buen porvenir de nuestras familias y comunidades", indicó Managua.

Según el Parlamento nicaragüense, esos acuerdos fueron "aprobados en el marco del respeto, la igualdad y reciprocidad, las partes firmantes" y consisten en "brindar asistencia y apoyo mutuo a sus entidades comerciales con el objetivo de impulsar proyectos de inversión y creación de empresas conjuntas que generen empleos y bienestar para nuestros pueblos".

"Al establecer vínculos directos con estos pueblos vencedores del fascismo, fortalecemos y profundizamos las relaciones de amistad y la alianza estratégica con el Gobierno de la Federación de Rusia con quienes compartimos 81 años de hermandad, solidaridad, dignidad, y defensa de la soberanía de nuestros pueblos", destacó.

Esos acuerdos fueron suscritos entre el representante especial de los copresidentes de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo, con los jefes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que han reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, el país centroamericano reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.

Tras esa firma, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la "soberanía" de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja "de la mano" con Rusia "por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar".