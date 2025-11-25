Representantes de China y Japón se reúnen en Tokio entre tensión bilateral por Taiwán

La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Exteriores, según fuentes gubernamentales citadas por el periódico japonés Mainichi, aunque de momento no se han dado a conocer detalles de la conversación.

Este mismo martes, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mantuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que hablaron de fortalecer la alianza entre sus países y abordar los retos en el Indopacífico, incluidos los desarrollos en torno a China.

Trump habló poco antes con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien aseguró haber mantenido una conversación "excelente" sobre temas como la guerra en Ucrania, el fentanilo o los productos agrícolas. El mandatario estadounidense también reveló que tiene intención de viajar a Pekín en abril del próximo año.

China y Japón se encuentran sumidos en una escalada de tensión diplomática después de que Takaichi afirmara recientemente en el Parlamento nacional que un ataque militar chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

Pekín respondió con duros reproches y represalias económicas, al tiempo que ha exigido que Takaichi se retracte. China aconsejó además a sus ciudadanos no viajar a Japón, lo que ha acarreado cientos de miles de suspensiones de trayectos aéreos, y también vetó de nuevo la importación de marisco japonés, entre otras medidas.

Este mismo martes, Japón defendió sus planes de desplegar sistemas antimisiles en una cadena de islas cercana a Taiwán, desatando las quejas de China, que ha acusado al archipiélago de generar tensión "intencionalmente" con este movimiento.

Además, el Ministerio de Defensa nipón dijo hoy que un avión no tripulado chino sobrevoló las aguas entre la isla de Yonaguni y Taiwán el lunes, lo que llevó a Tokio a desplegar aviones de combate en respuesta.