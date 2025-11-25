Ucrania acusa a Rusia de responder con terrorismo a la propuesta de paz de Trump

“Putin ha dado su respuesta terrorista a las propuestas de paz de EE.UU. y del presidente (Donald) Trump. Con una lluvia de misiles y drones contra Ucrania”, escribió Sibiga en X.

El jefe de la diplomacia ucraniana recordó que el ataque ruso -que ha alcanzado infraestructuras energéticas de Ucrania- mató a seis personas e hirió a más de diez en la capital.

Sibiga explicó que los rusos utilizaron en el ataque drones y misiles balísticos, de crucero e hipersónicos que fueron dirigidos contra las regiones de Odesa, Járkov, Cherníguiv y Kiev.

El ministro ucraniano insistió en la necesidad de que tanto Europa como EE.UU. y todos los aliados de Ucrania actúen unidos y presionen a Rusia para que baje las armas.

Rusia y Ucrania intercambiaron anoche nuevos ataques contra sus respectivas retaguardias. Los drones ucranianos mataron a tres personas en la región rusa de Rostov en el mayor ataque de Kiev contra territorio enemigo de las últimas semanas.

Estos golpes mutuos coinciden con los contactos indirectos entre ambos bandos a través de EE.UU. sobre un plan de paz que fue presentado la semana pasada por la Casa Blanca.