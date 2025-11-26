Aerolínea Turkish extiende su cancelación de vuelos en Venezuela hasta el 1 de diciembre

"Les informamos la extensión de la cancelación de los vuelos en nuestra ruta IST-CCS-IST (Estambul-Caracas-Estambul) los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre incluido", reza en el comunicado, dirigido a agencias de viajes.

Desde el sábado, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos en Venezuela, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la suramericana Latam.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles, venció el plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano sin que las autoridades hayan confirmado, de momento, su decisión de revocar los permisos de "vuelo permanente" o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados.