Brasil: un hombre murió aplastado por una grúa al montar un árbol de Navidad

En medio de los preparativos para la Navidad, la tragedia se apoderó de la ciudad de Manaos en Brasil: un hombre murió aplastado por una grúa cuando formaba parte de un equipo de trabajadores que colocaban en una plaza un gigante árbol de Navidad.

La víctima fue identificada como Antonio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, y murió en el acto cuando la estructura se le cayó encima.

Además, resultó herido Henes Libório Ramos, de 47 años, quien sufrió una fractura en una pierna.

Rápidamente, las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales y mostraron el momento exacto de la caída de las piezas del árbol por el desplome de la grúa.

Las imágenes muestran, momentos antes de la caída de la estructura, al operador de la grúa vestido de Papa Noel y saltando en la cabina.

Ese hombre fue identificado como Antonio Benjamín de Lima Cunha (57) y la empresa indicó que solo se lo había contratado por ese día de trabajo debido a que estaba de baja laboral.

El operador, en consecuencia, fue detenido por las autoridades brasileñas y acusado de homicidio culposo y lesiones corporales por el desplome de la grúa que mató a otro operario.

La secuencia generó conmoción en la población y levantó dudas sobre las condiciones de seguridad del operativo.

La investigación sobre las causas del accidente en Brasil

Las primeras pericias confirmaron que el accidente se produjo a partir de una mala distribución del peso para instalar la estructura del árbol.

La Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas atribuyó el accidente a una falla operacional y afirmó que la empresa responsable había presentado la documentación exigida para ese tipo de trabajo.

Además, se comprobó que la grúa no poseía un limitador de carga funcional y la operación se realizó sin un planeamiento de izamiento, el cual debe ser elaborado por un ingeniero.

Tampoco la grúa contaba con la documentación en regla ni con las inspecciones técnicas realizadas en término.

