Egipto promete activar su red de relaciones para evitar una peligrosa escalada en Líbano

Abdelaty elogió las posturas del presidente libanés, Joseph Aoun, tras reunirse con él, y trasladó "la disposición de Egipto a aprovechar su red regional e internacional para apoyar los esfuerzos de desescalada, mantener la estabilidad y seguir apoyando a sus instituciones nacionales", indicó Exteriores egipcio en un comunicado.

El jefe de diplomacia egipcia apuntó que su visita a Beirut, "la cuarta en menos de un año y medio, refleja la firme voluntad de los líderes egipcios de apoyar al Líbano durante este período crítico".

Egipto, que actúa como mediador en el conflicto en la Franja de Gaza o Sudán, está intensificando sus esfuerzos diplomáticos para evitar un mayor deterioro de la situación en el Líbano, especialmente tras el ataque lanzado este domingo por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, el primero desde el pasado junio pese al alto el fuego en vigor.

Por ello, Abdelaty reafirmó en una rueda de prensa el "pleno apoyo de Egipto a la decisión del Gobierno libanés de restringir las armas" en el país de los cedros, y añadió que están realizando "intensos esfuerzos para proteger al Líbano de cualquier amenaza a su seguridad".

"Estos esfuerzos no cesarán", indicó el egipcio, tras llamar a "detener inmediatamente todas las violaciones israelíes", y "proporcionar todos los medios de apoyo y asistencia" a Beirut.

"Cualquier acción egipcia hacia el Líbano se basa en los principios inquebrantables de apoyo a su unidad, soberanía, seguridad y estabilidad", añadió Abdelaty, quien pidió "la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que garantiza la retirada de las fuerzas israelíes y el fin de sus violaciones de la soberanía libanesa".

Por su parte, el mandatario libanés afirmó su "aspiración de mantener una estrecha coordinación entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral de manera que beneficie a ambos pueblos hermanos y fortalezca la seguridad y la estabilidad en la región", añadió el comunicado egipcio.

La visita del titular de Exteriores egipcio se produce en medio de los esfuerzos para propiciar el inicio de negociaciones con Israel, y después de que Aoun expresara en las últimas semanas su disposición para entrar en estas conversaciones.

La intención es buscar una salida a los ataques israelíes que aún se producen con frecuencia pese al cese de hostilidades, mientras se presiona al Gobierno libanés para desarmar al grupo chií Hizbulá, una medida propiciada por Washington, mediador en el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año por el Líbano e Israel.