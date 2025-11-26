Ejército israelí anuncia “amplia operación” en Cisjordania

“Durante la noche del martes al miércoles, las fuerzas israelíes comenzaron a operar en el marco de una amplia operación antiterrorista en la región del norte de Samaria”, indicaron los militares en un comunicado, utilizando el nombre bíblico que los israelíes emplean para referirse al norte de Cisjordania.

Las fuerzas israelíes “no permitirán que el terrorismo se implante” en la región, añade el texto.

Consultado por la AFP, el ejército israelí indicó que no se trata de un despliegue en el marco de su “operación antiterrorista” iniciada en enero de 2025 y dirigida principalmente a los campos de refugiados palestinos de la región, sino de una “nueva operación”.

Violencia se intensifica

La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, que se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

Desde ese día, más de mil palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Nacional Palestina.

Al mismo tiempo, de acuerdo con cifras israelíes, al menos 43 de sus ciudadanos, entre ellos civiles y soldados, han fallecido en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes.

Tregua

La violencia en Cisjordania no ha cesado desde la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) registró ese mes un pico de “ataques de colonos que causaron víctimas, daños materiales o ambos” en casi dos décadas de recopilación de datos en ese territorio palestino.

El 10 de noviembre, un israelí murió y otros tres resultaron heridos en un ataque con arma blanca perpetrado por dos palestinos que fueron rápidamente abatidos por soldados cerca de Belén, en el sur de Cisjordania.