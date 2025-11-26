España ocupa el puesto 13 en el Índice Elcano de Presencia Global en el extranjero

Estos datos, que corresponden a 2024, se recogen en un informe elaborado por el Real Instituto Elcano que ha tenido en cuenta el PIB español (1,62 billones de dólares y puesto decimoquinto en el ránking mundial) y la población (48,35 millones de habitantes, puesto 32).

Desglosado por campos, la presencia global de España en el ámbito económico ocupa el mismo puesto 13, lo que significa un 60,8 % del total de nuestra presencia global, que se reparte fundamentalmente entre inversiones (21,7 %), servicios (20 %); y manufacturas (13,8 %).

En el campo militar ocupa igualmente la posición 13 y representa una cuota del 15 % (un 12,6 % en equipamientos y un 2,3 % en tropas).

Y en cuanto a la llamada "presencia blanda", España desciende al lugar 14, siendo el turismo su principal valor (4,2 %) entre variables como la ciencia, cultura, migraciones, cooperación, educación o deportes.

El estudio también refleja que la Unión Europea (UE) y el resto del continente suman casi el 55 % de la presencia global de España (la UE supone el 38,7 % frente al 16,2 % del resto de Europa).

Y dentro de la UE destacan cuatro países, que suponen el 21 % por ciento de la presencia global de España: Francia (con el 8,5%), Alemania (5,8%), Italia (3,6%) y Portugal (3,5%).

Fuera del espacio común, el Reino Unido mantiene un papel destacado, con casi un 8 % de la proyección exterior española, si bien su peso se ha recortado desde el Brexit (10,4% en 2015).

En Latinoamérica, la presencia global de nuestro país es igualmente relevante al llegar al 13 %, destacando México (3,1 %) y Brasil (2,3 %).

Estados Unidos es otro de los pesos pesados en la presencia global de España, alcanzando el 8,2 %, y en este caso impulsado por su dimensión económica (6,4 %), seguida de la dimensión blanda (1,8 %), especialmente en el campo deportivo, científico y tecnológico.

Otra de las áreas geográficas importantes en este índice es África (un 10,9 %) mientras que la proyección hacia Asia sigue siendo baja, con un 6,9 %, y muy concentrada en China (2,2 %), la India (0,6 %), Japón (0,6 %) y Corea del Sur (0,5%).

Por comunidades autónomas, los datos correspondientes a 2024 reflejan que la proyección exterior de España depende en más de un 50 % de Madrid y Cataluña y que las cinco principales comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana) concentran en torno al 70% del total de presencia española en el exterior.

Sin embargo, el informe aprecia que la concentración en estos territorios se ha ido diluyendo con el paso del tiempo de manera que la cuota conjunta de Madrid y Cataluña ha pasado del 52 % en 2005 al 50,5% en 2024, y la de las cinco primeras comunidades ha descendido del 74,2 % en 2005 al 70 % en 2024.

Según el detalle de los datos, los porcentajes de contribución a la presencia global española son los siguientes: Comunidad de Madrid (28,7 %); Cataluña (21,8 %); Andalucía (8,1 %); País Vasco (7,1 %); Comunidad Valenciana (6,9 %); y Galicia (4,8 %).

Continúan en el ránking Castilla y León (3,4 %); Cantabria (2,8 %); Castilla La Mancha (2,6 %); Aragón (2,3 %); Islas Baleares (2,2 %); Comunidad Foral de Navarra (2,1 %); Canarias (2 %); Región de Murcia (2,1 %); Asturias (1,4 %); Extremadura (1 %); Ceuta (0,5%); La Rioja (0,3 %); y Melilla (0,2 %).

Tal como señala el estudio del Real Instituto Elcano, algunas comunidades están muy orientadas al exterior y además albergan la sede fiscal de determinadas empresas, aunque parte de su actividad real se lleve a cabo en otros sitios.

Así, el peso de las inversiones de Madrid en el exterior llega hasta casi el 11 % de la presencia global de España, pero destacan otras comunidades mucho más pequeñas, como la inversión exterior desde Cantabria –sede bancaria– y la inversión y las exportaciones manufactureras gallegas, con peso significativo de las industrias textil y automovilística.