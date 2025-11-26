Rusia derriba 33 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones y el mar Negro

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, donde fueron interceptados y destruidos 13 aparatos no tripulados.

Los demás drones fueron abatidos en la regiones de Vorónezh (diez), Lípetsk (cuatro) y Briansk, así como sobre las aguas del mar Negro (cinco), que bañan gran parte de las costas de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Tambov, Kaluga Guelenzhik y Cheboksari.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.