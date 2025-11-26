Tres detenidos por presunto homicidio involuntario en relación al incendio de Hong Kong

El diario hongkonés South China Morning Post informó de la detención de tres hombres por presunto homicidio involuntario y afirmó que la Policía de la urbe autónoma ofrecerá próximamente una rueda de prensa para dar más detalles.

279 personas siguen desaparecidas por el incendio, que ha afectado a siete edificios del complejo residencial Wang Fuk Court y que comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos.

El fuego fue clasificado inicialmente como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT) y ha supuesto la movilización de más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos.

Según recoge South China Morning Post, el director del servicio de bomberos de Hong Kong, Andy Yeung Yan-ki, señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de los bomberos de Hong Kong expuso que ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiara apartamentos residenciales a través de los pasillos.