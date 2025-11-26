Unicef avisa que niños en Líbano "siguen lejos de estar seguros" tras año de alto el fuego

La organiELCzación de la ONU para la protección de la infancia señaló en un comunicado que los menores libaneses continúan "expuestos a la violencia y el miedo" en todo el país a pesar del fin de las hostilidades iniciadas en 2023 y cuyo alto el fuego se firmó el 27 de noviembre de 2024.

Unicef urgió "a todas las partes" a respetar la tregua, que mañana jueves cumple un año de su entrada en vigor, y tomar acciones para defender los derechos de los niños y cumplir con el derecho internacional.

También llamó a "los actores con influencia sobre las partes" a impulsar la protección de la infancia, dado que "todos los niños tienen derecho a crecer seguros, protegidos y libres de daños".

La organización recordó que la infancia libanesa sigue necesitando "protección, apoyo psicológico y un ambiente en el que sus derechos estén garantizados, no amenazados".

Desde la firma del alto el fuego el año pasado, la ONU ha contabilizado la muerte de 127 civiles en bombardeos de Israel sobre Líbano, y su misión de paz en el país ha documentado unas 10.000 violaciones del pacto.