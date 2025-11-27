Dos provincias argentinas adhieren a acuerdo para fomentar el petróleo convencional

Según informaron fuentes oficiales, el acuerdo, que ya había sido firmado el 18 de noviembre por la provincia de Chubut (sur), fue rubricado por Santa Cruz (sur) y Neuquén (suroeste).

"La medida permitirá preservar la actividad en las cuencas maduras, brindar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

El acuerdo establece que el Estado nacional quitará los derechos de exportación para el crudo convencional y que las provincias revisarán los porcentajes de regalías y cánones que cobran a las petroleras, mientras que las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

Las operaciones en bloques convencionales de Argentina tienden a declinar por la madurez de las cuencas y por la decisión de las grandes petroleras de enfocar sus inversiones y sus esfuerzos operativos en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El objetivo del Gobierno es que el acuerdo sea firmado por todas las provincias productoras de petróleo de Argentina, que en total son diez.