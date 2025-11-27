El Banco Mundial (BM) aprueba créditos por 1.100 millones de dólares para Ecuador

El monto se desglosa en 900 millones de dólares "como respaldo a la sostenibilidad fiscal, el crecimiento, la generación de empleo y la protección de familias vulnerables", indicó este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas sin precisar más detalles sobre los créditos.

Los restantes 200 millones están destinados a la gestión de riesgos climáticos, a través de una operación denominada Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, que es la primera que se le aprueba al Ecuador y que viabiliza el acceso a recursos inmediatos cuando ocurra un desastre por eventos naturales o epidemiológicos.

Issam Abousleiman, director de la División del BM para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, sostuvo que, con esta aprobación, el BM reconoce que "Ecuador ha dado pasos importantes para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas", reza el comunicado del Ministerio ecuatoriano.

Añade que "este financiamiento es parte del compromiso que el Banco tiene con una gestión fiscal responsable del gobierno y que protege a los grupos más vulnerables".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El respaldo de los organismos multilaterales servirá para impulsar el crecimiento sostenible del Ecuador y dar bienestar a la población, apuntó el Ministerio.