El papa expresa su pésame por el incendio que ha dejado decenas de víctimas en Hong Kong

En un telegrama enviado al cardenal Stephen Chow Sau-Yan, obispo de Hong Kong, y firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el pontífice transmite "la seguridad de su solidaridad espiritual a todos los que sufren las consecuencias de esta calamidad, especialmente a los heridos y a las familias en duelo".

El telegrama añade que el papa "confía las almas de los fallecidos a la misericordia del Todopoderoso y ofrece oraciones por el personal de emergencia que continúa prestando asistencia médica y buscando a los que aún están desaparecidos".

Además, invoca "bendiciones divinas de fortaleza, consuelo y paz" para todos los afectados.

El incendio, registrado el miércoles por la tarde, devastó siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

Las autoridades continúan con las operaciones de rescate y han desplegado más de 1.200 efectivos, mientras se investigan las posible irregularidades en las obras de rehabilitación del complejo.