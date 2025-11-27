Francia, R. Unido, Italia y Alemania alertan contra violencia de colonos en Cisjordania

Agrupadas en el llamado E4, las potencias europeas -todas ellas aliadas, aunque críticas, de Israel- recuerdan que extraen estos datos de la oficina humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), y subrayan que los ataques "deben cesar (porque) siembran el terror entre los civiles" y porque pueden socavar el acuerdo de paz para Gaza apadrinado por Estados Unidos.

Piden además al Gobierno de Israel que exija responsabilidades a los autores de esos ataques para así atajar de raíz las causas de la violencia y prevenir así un deterioro de la situación.

Además, recuerda al Gobierno de Israel que su negativa a entregar a la Autoridad Palestina (AP) los ingresos fiscales "que le corresponden" es "injustificable", y por ello desbloquear ese pago es esencial para la viabilidad de la AP y su capacidad para proveer servicios públicos.

En este sentido, insiste en que "un colapso financiero de la AP no hará más que dañar la estabilidad regional y la propia seguridad de Israel".

Por último, llama al ejecutivo israelí a revertir sus planes de construcción de asentamientos, y en particular el gran bloque llamado E1, que cortaría en dos el territorio de Cisjordania. Desde el pasado enero, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado 28.000 nuevas viviendas en territorio cisjordano, una proporción nunca registrada en un plazo de diez meses.