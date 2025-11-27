Las visitas de extranjeros a Argentina caen el 10 % interanual en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 389.800 turistas que ingresaron en Argentina en el décimo mes del año supusieron un descenso del 5,9 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de Brasil (23,1 %) y Uruguay (15,1 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En octubre llegaron además al país 289.500 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas cayó el 15,1 % en comparación con la de octubre de 2024.

La caída continua en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina se registra desde 2024 y se relaciona con un tipo de cambio que ya no es favorable para los extranjeros como sí lo fue en 2023.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en octubre salieron del país suramericano unos 1.228.900 residentes -un 9,3 % más que hace un año-, de los que 725.000 fueron turistas y 503.900, excursionistas.

El alza también se relaciona con factores cambiarios que hacen que para los argentinos sea más barato ir de vacaciones y hacer compras en el exterior.