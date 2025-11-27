"Me llaman comunista para esconder la verdad", responde candidata Rixi Moncada a Trump

"Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias (más acaudaladas del país) y no un derecho a favor del Pueblo", indicó Moncada en la red social X, sin mencionar a Trump.
"Vamos a elecciones el 30 de noviembre y ratifico mi denuncia que la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del CNE (Consejo Nacional Electoral) el domingo a las 9:00 pm, es una trampa. Invito al Pueblo a proteger las actas de cada JRV (Junta Receptora de Votos). El bipartidismo está derrotado", añadió.
Trump instó hoy a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.
En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".
Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, también conservador, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.
Moncada, Asfura y Nasralla son los candidatos con mayores opciones de triunfo en las elecciones, en la que compiten cinco partidos.
Asfura reaccionó agradeciendo a Trump el respaldo político instando a los hondureños a que voten por él para ser el próximo presidente de Honduras.
"Muchas gracias por el apoyo Presidente @realdonaldtrump", escribió Asfura en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que además dijo que el 30 de noviembre estarán "firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡¡Honduras, vamos a estar bien!".
Nasralla, por su parte, dijo que de ser electo en los comicios del domingo, será un "aliado de las libertades en Iberoamérica" y lamentó la "desinformación" difundida por sus rivales políticos que condujo a que Donald Trump anunciara su apoyo a Asfura.
Además, expresó su "respeto y mayor consideración" hacia el mandatario estadounidense, a quien definió como "un aliado natural de mi querida Honduras", y lamentó "la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump".
Moncada, Asfura y Nasralla buscan suceder el 27 de enero de 2026 a Xiomara Castro, al final de su cuarto año de mandato.