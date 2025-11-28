Fraport gana la concesión para operar el aeropuerto brasileño de Jericoacoara

La empresa alemana Fraport informó este viernes de que Fraport Brasil gestionará el aeropuerto de Jericoacoara a partir de otoño de 2026 y hasta 2047.

La concesión es parte del programa AmpliAR del Gobierno brasileño, que busca atraer inversión privada para modernizar y ampliar aeropuertos regionales mediante concesiones.

Fraport, que también gestiona en Brasil los aeropuertos de Fortaleza (noreste) y Porto Alegre (sur), prevé firmar el contrato de Jericoacoara en primavera de 2026 una vez que reciba las aprobaciones necesarias.

La concesión abarca la gestión de la terminal de pasajeros, así como otras infraestructuras terrestres y aéreas, incluidas áreas comerciales y de estacionamiento.

Fraport, que está presente en Brasil desde 2017, se compromete a invertir en la modernización del aeropuerto de Jericoacoara, que recibió unos 212.000 pasajeros en 2024, durante los primeros tres años una vez que comience a gestionarlo.