Gobierno alemán confirma que Merz efectuará su primer viaje a Israel el 6 y 7 de diciembre

"El canciller Friedrich Merz ese fin de semana, el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, realizará su visita de investidura a Israel. Será su primer viaje a Israel en el cargo de canciller", anunció el portavoz adjunto del Ejecutivo Steffen Meyer en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

El 7 de diciembre, Merz se entrevistará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el que abordará, además de las relaciones bilaterales, "la estabilización adicional del alto el fuego en Gaza" y otros temas internacionales, agregó.

Posteriormente, según el portavoz, el canciller visitará el Memorial Yad Vashem, donde depositará una corona de flores, y mantendrá una ronda informal de conversaciones con representantes de la sociedad civil israelí e intelectuales.

Ante la pregunta de si Merz pensaba invitar a una visita a Alemania a Netanyahu, que cuenta con una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, el portavoz rehusó responder claramente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Eso ahora no es el tema, se trata ahora de la visita de investidura del canciller a Israel", dijo Meyer, que afirmó que por el momento no estaban planeadas "visitas de contrapartida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este mismo mes, el Ejecutivo de Merz -que se convertiría en el primer jefe de Gobierno de un gran país europeo en viajar a Israel en más de un año- levantó el embargo parcial a las exportaciones de armas impuesto a Tel Aviv por la guerra en la Franja de Gaza.

Merz fue investido canciller en mayo y, desde entonces, ha señalado su compromiso con la doctrina de la seguridad de Israel como 'razón de Estado' para Alemania, aunque el pasado 8 de agosto un embargo parcial de armamento que paralizó la autorización de exportaciones que pudieran estar destinadas a la Guerra de Israel en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar la capital gazatí.

Sin embargo, este mes el Ejecutivo decidió levantar las restricciones al considerar que Israel está cumpliendo con el alto el fuego con la organización islamista Hamás que rige en Gaza y en base a otros criterios que habrían cambiado con respecto a la fase de hostilidades.