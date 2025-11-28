Rusia derriba 136 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones y la anexionada Crimea

Más de la mitad de los drones abatidos anoche fueron interceptados sobre las regiones de Rostov (46) y Sarátov (30), según el parte castrense publicado en Telegram.

Además, las defensas antiaéreas derribaron 29 aparatos no tripulados sobre Crimea, 12 sobre el mar Negro y otros dos sobre el de Azov, que bañan las costas de la península anexionada por Rusia en 2014.

El mando militar ruso indicó que los demás drones fueron destruidos sobre la regiones de Briansk (seis), Volgogrado (cinco), Vorónezh (dos), Moscú (dos), Kursk (uno) y Kaluga (uno).

Debido a los ataques con drones los aeropuertos de trece ciudades del país, incluido Vnúkovo, de Moscú, suspendieron temporalmente sus operaciones, según informó la agencia oficial rusa TASS.

La noche anterior Defensa informó del derribo de 118 drones ucranianos, la mayoría de ellos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.