Confirman la muerte de siete trabajadoras domésticas indonesias en incendio de Hong Kong

De acuerdo con la coordinación mantenida entre la Policía hongkonesa y el Consulado indonesio, las siete víctimas mortales de esta nacionalidad eran mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, mientras que otra trabajadora indonesia permanece hospitalizada, en estado estable.

El Consulado General explicó que en Wang Fuk Court laboran alrededor de 140 trabajadoras indonesias, de las cuales solo se ha logrado confirmar la situación de 61, incluidas las fallecidas. El paradero y el estado de otras 79 siguen en proceso de verificación.

Desde el estallido de la emergencia, la delegación indonesia ha activado varios dispositivos de apoyo.

La noche del miércoles abrió un puesto de emergencia en su sede para recopilar información y coordinar posibles evacuaciones. Tras recibir autorización de las autoridades locales, un equipo consular se desplazó el jueves al área afectada para identificar a las víctimas indonesias y distribuir alimentos, bebidas y material sanitario.

Hong Kong inició este sábado tres días de luto por el incendio que arrasó el complejo residencial, considerado el siniestro más mortífero en la historia reciente de la ciudad.

El incendio se declaró cerca de las 15:00 del miércoles (07:00 GMT) en el bloque Wang Cheong House y afectó a siete de los ocho edificios.

Investigaciones preliminares indican que el fuego se originó en las mallas de protección de los andamios de los pisos inferiores y se propagó con rapidez vertical.

Las labores de búsqueda de desaparecidos prosiguen hoy en condiciones extremas, con temperaturas superiores a 200 grados en algunos puntos.