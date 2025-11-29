Fallece a los 88 años el dramaturgo Tom Stoppard, guionista de 'Shakespeare in love'

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo Tom Stoppard ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia”, señala la agencia de representación.

"Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés. Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo", añade el comunicado.

Nacido en 1937 en Checoslovaquia, Stoppard asistió a un internado en el Himalaya indio tras la huida de su familia judía de la ocupación nazi, antes de establecerse en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó a trabajar como crítico de teatro y dramaturgo.

En sus inicios escribió pequeñas obras para la radio en los años 50 hasta que llegó su primera producción completa de teatro, ''A walk on the water (Enter a free man)'/'Un paseo sobre las aguas (Entra un hombre libre)', en 1960.

Su carrera despegó en 1966 con el estreno de "Rosencrantz y Guildenstern are died'/'Rosencrantz y Guildenstern están muertos' en el Festival de Edimburgo.

Como guionista escribió, además de 'Shakespeared in love', junto a Marc Norman, 'Empire of the Sun'/'El imperio del sol' (1987) e 'Indiana Jones and the Last Crusade'/Indiana Jones y la última cruzada' (1989).

También trabajó en 'Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith'/'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith' (2005).