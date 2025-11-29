FSB detiene a ruso que pretendía volar gasoducto en región de Moscú por orden de Ucrania

"En el distrito Serpujóvski de la región de Moscú durante la noche fue atrapado in fraganti un ciudadano de Rusia nacido en 1969 durante el intento de instalar un artefacto explosivo artesanal", informó la entidad en su portal oficial.

Según el FSB, el hombre "fue reclutado en 2024 por los servicios de inteligencia ucranianos cuando se encontraba en un centro de detención temporal de extranjeros en el que había sido recluido opr violar las leyes migratorias".

"Tras ser reclutado, el agente fue enviado a Rusia con una leyenda de deportación", señaló el servicio.

El ruso adquirió un automóvil y herramientas para excavar por orden ucraniana, tras lo cual extrajo los artefactos explosivos de un escondite cuyas coordenadas recibió, indicó el FSB.

"Por orden de los servicios de Inteligencia ucranianos el hombre debía abrir un orificio bajo el gasoducto, colocar y activar el artefacto explosivo. Tras cumplir su misión debía abandonar el país y regresar a Ucrania a través de terceros países", según la seguridad rusa.

Las autoridades incautaron al hombre cuatro artefactos explosivos, camuflados como adhesivo de construcción, y medios de comunicación para intercambiar informaciones con la Inteligencia ucraniana.