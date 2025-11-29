Gobierno se acerca a medios religiosos por polémica concesión de frecuencias en Costa Rica

La Casa Presidencial informó este sábado que el presidente Rodrigo Chaves se reunió el viernes con representantes de una emisora católica y líderes del sector evangélico, con el objetivo de "construir soluciones para garantizar la difusión de la palabra de Dios en medios de comunicación".

"El mandatario Rodrigo Chaves indicó que el Gobierno no tiene la intención de cerrar ninguna televisora o radioemisora. El presidente estableció un proceso de trabajo conjunto que garantice que las frecuencias del país estén disponibles para predicar la palabra de Dios y promover valores judeocristianos", indica el comunicado oficial.

En la reunión estuvo ausente la Iglesia católica, que había descartado participar al considerar que debe haber un trato igualitario para todos.

"Por respeto a la pluralidad de voces y sectores que conforman nuestra sociedad, la Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público", indicó la Conferencia Episcopal en un comunicado el pasado miércoles.

La Sala Constitucional ordenó el pasado miércoles la suspensión temporal de la subasta mientras resuelve recursos de amparo presentados en contra de el proceso, ya que afirma que existe un "grave riesgo" de que dos tercios de las emisoras y canales que operan las frecuencias en la actualidad queden fuera del aire.

Numerosas emisoras y canales no participaron de la subasta y han calificado el proceso como excesivamente caro y que establece condiciones técnicas que obligan a inversiones millonarias adicionales.

La subasta, que pretende otorgar frecuencias por 25 años, ha sido criticada por organizaciones de libertad de prensa, líderes políticos, medio de comunicación y organizaciones religiosas, que la califican como alejada de la realidad del país y que violenta la libertad de expresión.

En la banda de FM de 200 kHz para emisoras de cobertura nacional la subasta comenzaba en 193.051 dólares y en la de 400 kHz en 386.102 dólares, mientras que para las emisoras de cobertura regional local los montos oscilaban entre los 18.945 y los 56.640 dólares.

La base para radios AM era de entre 9.653 y 28.959 dólares, y para la televisión en la banda de 6 MHz oscilaban entre los 157.629 y 325.044 dólares para canales regionales, y se fijó en 1,6 millones de dólares para canales de cobertura nacional.

El presidente Chaves, quien ha tenido una tensa relación con medios de comunicación críticos de su gestión, a los que califica como "canallas", ha defendido la subasta al decir que no habrá más "regalitos" para los concesionarios.