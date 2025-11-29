La líder ultraderechista Weidel denuncia que un diputado de AfD fue golpeado en Giessen

"Un diputado nuestro resultó herido, Julian Schmidt, al que pegaron hoy", dijo Weidel en la tribuna desde la que intervino antes de que comenzaran a votarse las iniciativas relativas a la nueva organización juvenil de AfD, después de la disolución de la 'Joven Alternativa' el pasado mes de marzo.

"Julian, deseo que te mejores pronto", abundó entre aplausos Weidel, también colíder del Grupo Parlamentario de AfD en la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag', en dirección de Schmidt, que se encontraba en la sala.

Según recogió el diario Bild, Schmidt fue atacado cuando se encontraba a 800 metros de la sala de Giessen donde se celebra el congreso de refundación de la organización juvenil de AfD.

La edición digital del semanario Focus recogió escenas de un vídeo en el que, supuestamente, Schmidt, de 35 años y diputado de la circunscripción de Marburgo (oeste), se enfrentaba a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto.

Con uno de ellos, Schmidt trató de intercambiar golpes antes de caer al suelo y levantarse rápidamente.

Esa escena se produjo en un día en el que hay convocadas una treintena de manifestaciones en Giessen para mostrar rechazo a AfD, para las que se esperan 50.000 personas movilizadas procedentes de toda Alemania.

Previamente, hubo acciones de protesta en las que se trató de bloquear el tráfico en Giessen.

La Policía, que ha desplegado un gran dispositivo, tuvo que emplear cañones de agua en al menos uno de los puntos en los que se enfrentaron agentes y manifestantes.

Debido a las manifestaciones y esos incidentes, el congreso de AfD comenzó con dos horas y cuarto de retraso, según lo previsto.