Los museos franceses buscan más fondos en el bolsillo de los turistas extracomunitarios

El mayor museo del mundo anunció este jueves una subida del 45 % de las entradas para los turistas que no procedan de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein o Noruega, que a partir del 1 de enero tendrán que desembolsar 32 euros, diez más.

La subida afectará a unos 2,2 de los más de 8 millones de visitantes anuales que acuden a ver la Gioconda y los otros tesoros del Louvre, que según un informe desvelado por Le Monde aspira a incrementar en 20 millones de euros su recaudación por esa vía.

Un incremento muy apreciado en el museo, que en vísperas de afrontar una colosal reforma, anunciada por el presidente, Emmanuel Macron, hace unos meses, ha visto como se le recortaba un 7,3 % la subvención pública hasta los 87,4 millones.

El Louvre cuenta con otras fuentes de ingresos para financiar esas monumentales obras, bautizadas como "Nuevo renacimiento", que aspiran a construir una sala exclusivamente para la Mona Lisa y una nueva entrada que libere espacio en la ya icónica pirámide de cristal levantada en 1983 por el arquitecto chino Leoh Ming Pei.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En concreto, los gestores del museo aspiran a obtener 30 millones de euros de mecenazgo, pero también subirán los precios de las visitas privadas y del alquiler de sus salas para eventos especiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las visitas VIP para seis personas cuestan unos 1.000 euros y pasear por sus salas antes de la apertura, en grupos de ocho, unos 10.000, una experiencia que evita las aglomeraciones de turistas.

Más caro que visitar el Louvre será para los extracomunitarios hacerlo al Palacio de Versalles, que costará 35 euros en temporada alta, tres euros más que para los europeos.

Una medida con la que los gestores de la célebre residencia veraniega que levantó Luis XIV a las afueras de París pretenden incrementar el número de visitantes en temporada baja, entre noviembre a abril, cuando la entrada costará 25 euros a los originarios de fuera de Europa.

Con estas nuevas tarifas, que entrarán en vigor a mediados de enero próximo, Versalles aspira a incrementar sus ingresos en 9,2 millones de euros.

Los responsables de estos sitios cuentan con el tirón que tienen entre los turistas internacionales, que no dudarán tanto en rascarse el bolsillo durante una visita que, posiblemente, no repetirán nunca más en su vida.

Menos son los que, tras llegar a Francia optan por conocer los castillos del Loira. El mayor y más visitado de ellos, el de Chambord, también se ha sumado al carro de las tarifas propias para los de fuera de Europa.

En concreto, la residencia de Francisco I subirá 10 euros la entrada para ellos, hasta los 31, mientras que se queda en 21 entre quienes lleguen de uno de los 27 países de la UE, de Islandia, Liechtenstein o Noruega.

Con ello aspira a recaudar 500.000 euros suplementarios, puesto que apenas un 10 % de sus visitantes proceden de fuera de la UE. poco para un monumento que ha cifrado en 37 millones las obras de renovación de su salas más prestigiosas.

Y eso que el castillo presume de financiar con las entradas más del dinero que necesita para su funcionamiento diario. Aunque no le llega para las derramas extraordinarias.

Entre el resto de los monumentos de la capital, las autoridades han optado por la Santa Capilla para aplicar esta tarificación diferenciada. El célebre templo gótico costará a partir del año próximo 22 euros a los extracomunitarios, seis más que al resto.

Algunos sindicatos consideran sobrevalorada la previsión de ingresos suplementarios y auguran una competencia entre museos. En lugar de visitar varios, los turistas se centrarán en uno o dos, por lo que al final no dejarán más dinero en la cultura francesa.

El Ministerio de Cultura defiende la iniciativa y asegura que los precios siguen estando en la línea de los de otros museos del mundo. Como ejemplo, el Metropolitan de Nueva York cuesta 30 dólares (unos 25,5 euros).

Además, recuerdan que son muchos los lugares turísticos del mundo que imponen ya un precio superior a los extranjeros, como el Taj Mahal o la Ciudad Prohibida de Pekín. Otros, como el Machu Pichu de Perú, lo hacen para limitar el número de visitantes, cuyo incremento constante amenaza su supervivencia.