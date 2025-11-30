El enviado especial Steve Witkoff viaja este lunes a Moscú para reunirse con Putin

El viaje de Witkoff había sido anunciado la semana pasada por el propio mandatario estadounidense, que insinuó que su yerno y asesor Jared Kushner, podría hacer parte de la delegación negociadora.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, se da después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, fue "productiva", según dijo Rubio a la prensa.

No obstante, el secretario reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El secretario de Estado aseguró que este es "un tema delicado y complicado" en el que hay "muchos factores en juego", así como otra parte implicada "que tendrá que formar parte de la ecuación", en referencia a Rusia.

Rubio mencionó el viaje de Witkoff y añadió que ha estado "en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista".

Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania.

El enviado también sugirió que Putin llamara a Trump antes de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca el pasado mes de octubre.

Trump defendió el martes pasado a Witkoff asegurando que "es algo habitual" en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos.

"Eso es lo que hace un negociador", dijo.

El presidente ruso también dio el pasado jueves un espaldarazo al enviado especial de Estados Unidos: "No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", afirmó en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa.