El proceso que seguirá la petición de indulto de Netanyahu, explicado en cinco pasos

El mandatario pidió el 'perdón' de Herzog después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, enviara una misiva al presidente a principios de noviembre solicitándolo de forma "inmediata", a lo que la oficina del jefe de Estado replicó que, quien desee un indulto debe presentar "una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos".

Este domingo, Herzog anunció que había recibido la petición del equipo de abogados de Netanyahu y publicó un documento con los cinco pasos del proceso para obtener un indulto presidencial en Israel:

La solicitud de indulto, que puede ser presentada tanto por el mismo acusado como por un miembro de su familia, se envía al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia israelí.

A continuación, el Departamento de Indultos escribe a las autoridades competentes para recopilar información y emitir un dictamen. Estas pueden incluir (entre otras) al Servicio Penitenciario de Israel, la Policía, la Fiscalía del Estado, funcionarios de bienestar social, funcionarios de salud o la Autoridad del Sistema de Aplicación de la Ley y Recaudación.

El informe recabado y la opinión del Departamento de Indultos se envía al ministro de Justicia, quien formula su propio dictamen sobre la validez del caso.

En estos momentos la cartera recae en Yaariv Levin, del Likud, el partido que lidera Netanyahu.

En caso de existir un conflicto de intereses, el Gobierno debe nombrar a un ministro suplente para que formule una opinión en su lugar.

El dictamen del ministro de Justicia se envía al Departamento Jurídico de la Presidencia. La oficina examina el expediente de indulto, completa los datos y lo hace llegar al asesor jurídico del presidente.

El asesor jurídico del presidente lleva a cabo una valoración de la información recabada. De ser necesario, se realizan verificaciones adicionales con el Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia u otros funcionarios pertinentes para completar la documentación y obtener referencias adicionales.

Las conclusiones del asesor jurídico se envían entonces al presidente, así como el expediente del indulto y cualquier información necesaria para que pueda tomar una decisión.

Una vez examinada la solicitud y la documentación que la acompaña, si la decisión del presidente de aceptar la solicitud de indulto es negativa, se envía al peticionario una respuesta detallada sobre el razonamiento tras su veredicto.

Si el presidente decide aceptar la solicitud de indulto, firma una carta de conmutación. Esta carta se envía al ministro de Justicia o al ministro suplente designado para refrendarla.

Tras este paso, se envía por escrito al solicitante del indulto una declaración sobre la decisión del Presidente, adjuntando la carta de conmutación.