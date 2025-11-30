La actividad manufacturera en China cae tras tres meses de crecimiento, según RatingDog

Este indicador, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, cayó desde los 50,6 puntos de octubre hasta los 49,9 en el recién finalizado mes.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

El dato, además, queda por debajo de lo esperado por los analistas, que esperaban una leve ralentización hasta unos 50,5 unidades, pero no que el indicador cruzase el mencionado umbral.

En cualquier caso, la lectura de RatingDog coincide, por primera vez en varios meses, con la oficial, divulgada este fin de semana por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual apuntó a un octavo mes consecutivo de contracción de la actividad manufacturera, situando su PMI en los 49,2 puntos.

El fundador de RatingDog, Yao Yu, apunta al "estancamiento" del subíndice que mide los nuevos pedidos -clave para medir la demanda- y a la consiguiente bajada de la producción y de otras áreas de medición como el empleo o los inventarios.

Dentro de ese mencionado frenazo de la demanda, cabe destacar que se trató de un problema a nivel nacional -China viene experimentando estos últimos años una coyuntura de falta de confianza entre los consumidores-, ya que los nuevos pedidos para exportación sí subieron en noviembre, aunque no lo suficiente como para revertir la tendencia general.

"De aquí en adelante, considerando la necesidad de apretar para lograr el objetivo de crecimiento anual del 5 % (del PIB, fijado por el Gobierno), podríamos ver esfuerzos redoblados tanto por la oferta como por la demanda hacia finales del año. Esperamos que el PMI presente una tendencia débil de expansión en diciembre", agrega Yao.

Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, hace hoy la media entre los PMI de la ONE y RatingDog, una cuenta que sitúa la actividad del sector manufacturero chino en su punto más bajo de los últimos cuatro meses.

La experta cree que el aumento de los pedidos desde el extranjero podría deberse más a "una mejora de la confianza" tras la tregua comercial firmada por China y EE. UU. que a "un repunte auténtico de la demanda exterior", ya que el tráfico de contenedores en los puertos chinos prácticamente no cambió con respecto a octubre.

En su opinión, los últimos datos apuntan a un panorama de "crecimiento débil" en 2026: "Parece que el apoyo fiscal ofrecerá menos impulso al crecimiento, y la reciente subida del yuan (...) probablemente contrarrestará buena parte del repunte por la tregua comercial EE. UU.-China".