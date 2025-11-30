Perú refuerza vigilancia en su frontera con Chile con contingente de militares y policías

El contingente de refuerzo comprende a un centenar de miembros del Ejército peruano, así como a otros cien agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), según reportó la emisora RPP.

Los militares fueron desplegados en grupos ubicados a unos 500 metros de la carretera Panamericana Sur y a tres kilómetros de la frontera bilateral, señaló el medio, que mostró imágenes de las fuerzas de seguridad.

Este incremento de la presencia de militares y policías fue anunciado el pasado viernes por el ministro peruano del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló que la intención es reforzar la seguridad en la zona fronteriza ante la presencia de migrantes en aparente condición irregular.

En ese sentido, el Gobierno de Perú declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la declaración de emergencia, que tendrá una vigencia de 60 días, se restringen los derechos constitucionales referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida se tomó después de que decenas de migrantes llegaron hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la PNP.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Este sábado, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras del país.

Jerí consideró que también es "fundamental modificar la Constitución", porque en el Congreso hay iniciativas que plantean eliminar la restricción para las inversiones privadas hasta 50 kilómetros de las fronteras del país.

El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció el pasado viernes que los Gobiernos de Perú y Chile han conformar un comité binacional, que se instalará este lunes con el objetivo de colaborar en la solución de la situación migratoria en la frontera.

De Zela sostuvo que actualmente "la situación está controlada" y ratificó que el Gobierno de Perú tiene la "posición clara y firme" de impedir la migración irregular porque, según enfatizó, el país no tiene "condiciones ni capacidades para recibir más migrantes".