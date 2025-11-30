Una exposición rodante muestra al público cómo se sentiría en un mundo a 50 grados

Situado en la plaza de Plainpalais, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, el remolque es una idea del Instituto para la Adaptación Humana, que investiga cómo el cambio climático afecta a la conducta, y desde hace dos años recorre las ciudades de Francia, siendo Ginebra la primera fuera de ese país a la que ha llegado.

"Es una cámara climática móvil para que el visitante sienta, en su cuerpo y su mente, cómo sería un día con olas de calor de entre 46 y 50 grados", explica a EFE Eva Macaigne, perteneciente al instituto y encargada de acompañar a los visitantes en esta experiencia.

El contraste al entrar el remolque es dramático en invierno, ya que en su interior hay unos 45 grados más que en el exterior, y lo primero que el visitante siente con intensidad, más que el calor, es la humedad de hasta el 30 %, que en los primeros segundos dificulta la respiración y empaña al instante gafas y objetivos.

"Los participantes pasan 30 minutos dentro de esta sala climática y realizan actividades de la vida cotidiana: caminan como si fueran al trabajo, se encuentran con objetos habituales, intentan concentrarse, trabajan la memoria y ven de manera concreta cómo se sienten con este tipo de canícula", relata Macaigne.

Antes de entrar, los visitantes han de cumplimentar un formulario para indicar que no tienen determinados problemas de salud, y la desafiante visita está desaconsejada, por ejemplo, a mujeres embarazadas o personas que han tomado poco antes una simple aspirina.

Los visitantes comprueban que a 50 grados, una temperatura que se consigue en el remolque con calefacción eléctrica y un buen aislamiento del exterior, los objetos metálicos al aire libre queman, el sol deslumbra demasiado, y no es fácil pensar rápido o con serenidad.

"Comprobamos que los participantes, tras solo media hora a estas temperaturas, tienen dificultades para concentrarse y memorizar. También observamos un aumento de la irritabilidad, o incluso participantes que se desaniman y sienten ganas de abandonar los ejercicios", explica Macaigne.

El instituto, con sede en Marsella, fue fundado y está dirigido por Christian Clot, explorador e investigador que lleva 20 años trabajando en los mecanismos de adaptación.

Él ha experimentado consigo mismo en este sentido, y por ejemplo pasó 40 días en el desierto con temperaturas de hasta 58 grados para comprender los cambios que este clima extremo genera en el organismo y la psique.

Tras Ginebra, donde el camión climático ha permanecido cuatro días, sus impulsores esperan llevarlo por otros lugares de Europa, y ya tienen solicitudes de países como Alemania, Bélgica o Luxemburgo.

"La idea es expandirnos por el continente, porque sabemos que estas decisiones deben ser europeas: tanto para cambiar nuestra trayectoria y que las previsiones de aumento de temperaturas no se cumplan, como para adaptar nuestros territorios y ciudades a las nuevas condiciones climáticas", subrayó Macaigne.