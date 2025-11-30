Venezuela denuncia ante la OACI la "violación de su soberanía" tras mensaje de Trump

"El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio", indicó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales y que fue posteriormente eliminado.

El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el "supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno".

"Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa", apuntó.

Velásquez Araguayán ratificó que el ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano es exclusivamente la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC).

"Ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana", insistió.

El Gobierno de Venezuela, prosiguió, rechaza que la Administración de Trump "pretenda amedrentar y presionar a las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela y transitan el FIR Maiquetía, causando perjuicios y daños económicos a las empresas aéreas de países como Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá, bajo el fraudulento supuesto del control" del espacio aéreo del país suramericano.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump el sábado y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país suramericano.

El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo, revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.