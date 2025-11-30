Zelenski nombra a la exministra de Finanzas Markarova como asesora para la reconstrucción

"A partir de hoy, Oksana Markarova continuará apoyando a nuestro Estado como mi asesora para la reconstrucción y las inversiones", comunicó Zelenski en su cuenta de X.

"Estoy encantado de que Oksana siga siendo parte de nuestro equipo de Estado, y sus responsabilidades ahora incluirán asesoramiento en temas para fortalecer Ucrania, principalmente mejorar el clima empresarial, mejorar nuestra resiliencia financiera, atraer inversiones y planificar la reconstrucción junto con nuestros socios estratégicos", abundó.

El nombramiento de Markarova se produce apenas dos días después de que Yermak presentara su dimisión.

Esa dimisión se produjo después de que, el viernes, la agencia anticorrupción del país registrara la vivienda del que fue mano derecha de Zelenski.

Markarova llega al equipo de Zelenski para contribuir en una tarea que el jefe de Estado ucraniano considera clave en la "supervivencia de Ucrania", que consiste en dar al país en guerra "la capacidad para reconstruirse tras la lucha y restaurar el normal desarrollo económico".

En su cuenta de la red social Facebook, la exembajadora agradeció el nombramiento y dijo sentir honor al ponerse al servicio del jefe de Estado.

Markarova fue la primera ucraniana que lideró la Embajada de Ucrania en Estados Unidos, cargo que desarrolló desde 2021, después de haber sido la responsable de Finanzas del Gobierno de Ucrania entre 2018 y 2020.