China confirma a España que acepta la regionalización del comercio porcino

Así lo avanzó el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras su reunión de este lunes con integrantes del sector porcino español en la que trasladó a productores e industriales que, por el momento, no se detectaron positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible.

El objetivo ahora es, recalcó, "tener delimitada" la zona afectada y "evitar su extensión a otros lugares".

La Administración General de Aduanas de China suspendió las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la provincia de Barcelona a partir del pasado viernes, cuando se detectaron en esa zona dos casos de peste porcina africana en jabalíes.

Se trata de los primeros casos de peste porcina africana detectados en España desde hace 31 años, cuando quedó erradicada tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales en el país, que se ha convertido en el mayor exportador de cerdo al gigante asiático en los últimos años.

El episodio ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la peste porcina africana, una enfermedad que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.